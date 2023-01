Autoria intelectual dos ataques golpistas em Brasília faz Federal mirar em Bolsonaro

As investigações sob a responsabilidade da Polícia Federal sobre os ataques golpistas em Brasília se expandem e, por ora, na busca de detalhes, a federal quer saber sobre a preparação das invasões ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Para tanto, a Polícia mira nos golpistas atuantes a nível de autoria intelectual. Nessa frente, o nome de Bolsonaro poderá se tornar evidente.

O que a Federal pretende tornar evidente é o avanço das investidas golpistas, e nesse quadro se impõe saber sobre as investidas golpistas e sua relação com o insuflamento contra o Estado Democrático de Direito. Serão investigadas as lives de Bolsonaro e de seus apoiadores e outras manifestações antidemocráticas pela internet que se sucederam desde 2020 até então, pois são vistos com praticados por uma organização criminosa que tem atuado para instabilizar as instituições.