Augusto Aras cria Comissão de Defesa da Democracia na Procuradoria Geral da República

Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, criou, no dia de hoje, 10.01.2023, a Comissão de Defesa da Democracia no âmbito da PGR. Além disso, peticionou ao Supremo Tribunal Federal e requereu a instauração de um inquérito para investigar supostas condutas omissivas do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Garcia.

A Comissão terá um ano de duração. Procuradores foram designados para atuarem nas investigações que se impõe sobre os ataques golpistas em todo o país. A decisão de Aras é o resultado de pressões que tem sofrido, com duras críticas a sua administração por não ter sido ágil na apuração de ataques bolsonaristas. Aras nega que tenha sido omisso.