Anderson Torres, com prisão decretada por Moraes, teria sido omisso por opção sobre Brasília

O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu que o ex-Ministro Anderson Torres, do Governo Bolsonaro e ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal, de Ibaneis Garcia, deve ser preso, como medida cautelar por concluir que há evidências de ‘fortes indícios ‘ de que foi conivente com os atos golpistas no último domingo em Brasília. A prisão determinada por Moraes contra Anderson Torres atende a representação do Diretor Geral da Polícia Federal.

Moraes destaca que a representação da Polícia Federal indica provas de que Anderson Torres, intencionalmente, deixou de agir, sendo omisso, por conivência com a prática de atos terroristas na data de 08 de janeiro do corrente ano.

Para Moraes, a escalda violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, com depredação do patrimônio público, não poderia ocorrer sem a anuência de Torres e de outras autoridades, uma vez que essas manifestações e a onda de violência dela decorrente era fato notório e sabido, expondo a omissão e conivência de Torres.

“O descaso e conivência do ex-ministro da Justiça e, até então Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do Governador do DR, Ibaneis Rocha” registrou Moraes na sua decisão.