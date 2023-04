Atendimento via telegram da DPE/AM é suspenso até dia 8/5

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informou que o atendimento virtual em Manaus, realizado via Telegram, está suspenso. O motivo é a suspensão temporária do aplicativo, por determinação da Justiça Federal. A previsão de retorno para essa modalidade de serviço virtual da DPE-AM é dia 8 de maio. O atendimento presencial nas unidades da capital segue funcionando normalmente.

Por conta da mudança, os novos agendamentos na capital serão retomados a partir do dia 8. Os atendimentos já marcados serão reagendados e os assistidos serão informados sobre a nova data.

O prazo até o dia 8 de maio é necessário para finalizar o processo de migração do atendimento virtual da DPE-AM para uma plataforma que trará mais segurança, agilidade e eficácia na comunicação com os assistidos.

Para casos urgentes – que envolvem direito à vida e à saúde, como habeas corpus, mandado de segurança , medida protetiva em situação de violência doméstica – a população de Manaus pode entrar em contato pelo Disk 129 (segunda a sexta, de 8h às 14h), ligação telefônica para (92) 98436-1791 (sábados, domingos e feriados, de 8h às 17h), ou se dirigir à sede da Defensoria, na avenida André Araújo, 679, Aleixo (ao lado da Pemaza).

O atendimento nas unidades do interior do estado – tanto virtual quanto presencial – segue sem alterações.

Para mais informações, os assistidos podem entrar em contato com o 129 ou procurar uma das unidades da Defensoria.

Informações: DPE/AM