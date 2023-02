Atendendo ao melhor interesse da criança, menor deve permanecer no lar onde já possui rotina

Os interesses da criança sempre serão superiores e o juiz deve conceder suas decisões primando pelo melhor interesse da criança, mormente em processo de guarda. O entendimento é da desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que decidiu que o menor, alvo de busca e apreensão, deferida em favor do pai, que mora em município diverso da mãe da criança, com quem reside o menor, deve continuar na escola matriculada no lar materno, por considerar que a mudança brusca na rotina da criança não é recomendada.

No caso concreto, embora a guarda da criança estivesse com a mãe, sem oposição do ex-companheiro, o pai ingressou com ação de busca e apreensão do menor, com cautelar deferida em primeiro grau, diverso do domicilio materno.

A criança, que está em idade escolar, obteve por meio de agravo de sua representante legal, acolhido em segunda instância, a modificação da decisão interlocutória do juízo de Barcelos que favoreceu o pai, para que continuasse a estudar em São Gabriel, onde frequenta as aulas.

“Não me parece salutar promover a separação abrupta do menor de sua genitora, enviando-o para outro município, alterando completamente sua rotina. Isso porque o ECA dispõe que esses gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se todas as oportunidades e facilidades, com vistas a lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social”.

A decisão foi prolatada em harmonia com parecer do Ministério, exigido ante interesse de menor, perante a lei.

Processo nº 40031268-2022.8.04.0000

