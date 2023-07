Arthur Lira garante votação de reforma tributária sem adiamentos

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da reforma tributária não será adiada. Em entrevista coletiva ao chegar à Câmara, Lira destacou que todos os acertos estão sendo feitos no texto e disse que quem defende o adiamento da votação é contra o texto, seja agora ou em agosto. “O texto está seguro e bem discutido”, disse o presidente. A reforma está em discussão neste momento no Plenário.



Lira relatou que algumas modificações no texto ainda estão sendo ajustadas com alguns setores e há um fortalecimento das bases partidárias para aprovar o texto.

“Se algum ajuste precisar ser feito, será feito. Nosso interesse é aprovar uma reforma que está exigindo de todos o máximo de esforço e debate”, destacou.

Em relação ao Conselho Federativo, Lira afirmou que não se trata de um órgão de governo.



“O Conselho Federativo não é um órgão de governo, os recursos não entrarão na conta da União. Entrarão na conta do Conselho e de lá serão distribuídos (aos entes federativos). Será transparente, organizado”, afirmou.



Fonte: Agência Câmara de Notícias