“Animais Selvagens” diz Lula sobre suspeitos de agressão à Alexandre de Moraes em Roma

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre as agressões sofridas por Alexandre de Moraes e família, em Roma, quando de sua presença no Aeroporto Internacional, ao declarar sua solidariedade ao Ministro do STF, comparou os agressores a ‘animais selvagens’ e disse que pessoas como essas devem ser extirpadas.

“Precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem o ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma. Um cidadão desse é um animal selvagem não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo. Ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar”, disse o Presidente da República.

Lula foi ainda mais enfático, ao associar os agressores de Alexandre de Moraes, opinando que tenham “nascido no neofascismo, colocado em prática no Brasil, e tem que ser extirpada” .

Os suspeitos da agressão, hoje, são alvos de busca e apreensão, por iniciativa da Polícia Federal. Sobre o assunto, o Ministro Flávio Dino se manifestou, e firmou que a operação é proporcional, e que já passou da hora de se naturalizar absurdos, se referido à reação dos agressores.