Amazonas deve fornecer medicamento não encontrado no SUS por ordem de juiz local

Um pedido que seja dirigido contra o Estado para fornecimento de medicamento fora da lista oficial do SUS pode ser manejado na justiça estadual, por ordem do juiz local, pois esta é competente para julgar a matéria. O Desembargador João de Jesus Abdala Simões invocou o tema 793, do STF, e decidiu que a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis em demandas que versem sobre saúde pública. Não é a justiça do Estado incompetente para apreciar pedidos dessa natureza. O Relator afastou recurso da PGE/AM e firmou a obrigação do Estado do Amazonas em fornecer à autora, Rebeca Moraes, medicamento não encontrado na rede conveniada.

O Estado do Amazonas vem demonstrando seu inconformismo contra decisões da justiça de primeira instância que, atendendo a pedido devidamente robusto em provas concedem tutela para que haja o fornecimento de medicamento para atendimento de tratamento de doenças, com a particularidade de que essa medicação não é servida em pronto atendimento na rede credenciada.

Nas razões levadas ao recurso, o Estado argumenta que a Justiça Estadual seja absolutamente incompetente para julgar o pedido, e declara que a União é a autoridade estatal correta para o destino de pedidos de tal natureza. O TJAM entende que, na realidade, o STF apenas reafirmou jurisprudência dominante, decidindo pela responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação do direito à saúde.

O debate gira em torno de fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde-SUS. Prevalece a deliberação do STJ que firmou que, sendo a responsabilidade solidária dos três entes, União, Estados e Município, caberá ao interessado a escolha contra quem deseja litigar. No caso concreto, se afastou os embargos do Estado para se manter a competência da justiça estadual para o processo da causa.

A decisão favorável à autora veio por meio de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com acórdão favorável do Tribunal de Justiça. Os embargos do Estado foram julgados improcedentes.

Processo nº 0007965-75.2022.8.04.0000

Leia a decisão: