Alberto Rodrigues prestigia cerimônia de posse do novo Procurador-Geral de Justiça do MPMT

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, prestigiou, na última quinta-feira, 10, a solenidade de posse do Promotor de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso (MPMT), para o biênio 2023-2025.

A cerimônia ocorreu no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá, reunindo aproximadamente 650 pessoas, dentre representantes de todos os poderes constituídos, nos âmbitos federal, estadual e órgãos autônomos.

Na ocasião, Deosdete Cruz Júnior assegurou que a instituição continuará contribuindo para o desenvolvimento social do Estado do Mato Grosso e que priorizará os métodos autocompositivos. “Acreditamos que a resolução dos problemas, sempre que possível, passa pela participação dos litigantes na construção de uma decisão justa e razoável. Seremos parceiros dos gestores públicos que entendem seu papel e colocam o ser humano no centro do seu plano de governo. Mas, se necessário for, também seremos rigorosos na cobrança de respeito aos direitos fundamentais”, acrescentou.

De acordo com o PGJ do Amazonas, faz parte da missão dos Ministérios Públicos Estaduais estabelecer e manter o diálogo com os poderes e, fundamentalmente, com a sociedade.

“Se queremos mudanças efetivas para a sociedade, precisamos nos unir e trabalhar arduamente. Atuando juntos e atentos à colegialidade em unidade, cumpriremos com a nossa missão constitucional de defender a nova ordem político-jurídica, de ser agente de transformação social, de exercer o papel de fomentador da cidadania, de indutor e fiscalizador de políticas públicas. Desejo muito sucesso ao Dr. Deosdete Cruz Júnior nessa missão que eu também assumi em meu Estado”, disse o Procurador-Geral de Justiça.

