Agressores de Moraes dizem que irão demonstrar que reagiram à ofensas do filho do Ministro

O casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão, suspeitos de terem agredido o Ministro Alexandre de Moraes, no Aeroporto de Roma, opuseram, em suas defesas, quando de seus depoimentos na Polícia Federal, que houve apenas uma reação, pois ‘foram gravemente ofendidos’, pelo filho do Ministro.

Houve admissão quanto à discussão com a família do Ministro no Aeroporto Internacional de Roma, mas não confirmaram agressões físicas. Negaram qualquer conotação de natureza política no decurso dos fatos.

Os suspeitos afirmaram que o filho de Moraes “os desrespeitaram com ofensas extremamente pesadas” e que o rapaz, de 17 anos, apenas parou com essas ofensas após o ministro do Supremo Tribunal Federal intervir na discussão. Segundo o casal, as imagens que serão encaminhadas pelas autoridades italianas, do Aeroporto Internacional de Roma, poderá confirmar suas versões.