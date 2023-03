Acusado por fraude tributária tem HC julgado e negado pelo TJ-RN

O alvo do HC foi denunciado por fraude à fiscalização com a inserção de dados/informações inexatos em documentos fiscais, mais especificamente notas fiscais, que, com isso, se mostraram irregulares por não corresponderem às operações de entrada/saída de mercadorias, do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor histórico de R$ 254.871,77, cobrado dos adquirentes (clientes) dos produtos (mercadorias) e que não foram recolhidos, na condição de sujeito passivo de obrigação tributária, aos cofres públicos do Rio Grande do Norte, nos meses de março, maio, outubro e dezembro de 2004.