Retorno de Ibaneis Rocha é aguardado, diz Governadora interina de Brasília

A Governadora interina de Brasília, Celina Leão, aprovou a decisão da Procuradoria Geral da República sobre a suspensão da medida de afastamento do governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, em parecer encaminhado ao Ministro Alexandre de Moraes. Segundo Celina, essa posição era esperada.

O Governador do Distrito Federal foi afastado do cargo em 09 de janeiro, um dia após os atos antidemocráticos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis por 90 dias. Esse prazo vence em 09 de abril.

Para o Subprocurador Carlos Frederico Santos, o retorno de Ibaneis ao cargo de Governador não impede o curso da coleta de provas, obstrua as investigações em andamento ou coloque em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal. O parecer será examinado pelo ministro Moraes.