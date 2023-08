Acusado de homicídio qualificado ocorrido em São Lázaro é condenado a 35 anos de prisão

Em julgamento realizado pela 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, o réu Thiago Wendel Barros Wanghon foi condenado a 35 anos, acusado da morte de Raimundo Alves Feitosa, crime ocorrido em 20 de junho de 2018, na rua Jonas Barreto, no bairro de São Lázaro, em Manaus. A sessão de julgamento popular teve início na quarta-feira (09/08) e foi concluída na quinta-feira (10).

A sessão de julgamento popular da Ação Penal n.º 0624071-65.2019.8.04.0001 foi presidida pelo juiz de direito titular da 3.ª Vara do Júri, Carlos Henrique Jardim. O promotor de justiça José Augusto Palheta representou o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), com a advogada Goreth Campos Rubim atuando como assistente de acusação. O réu teve em sua defesa os advogados Lenilson Ferreira Pereira e Kelly Mota Chaves.

Thiago Wendel Barros Wanghon foi denunciado por homicídio qualificado (praticado por motivo torpe e emboscada). Ele negou a autoria do crime, alegando que no momento da morte de Raimundo Alves Feitosa estava em um ponto de venda de drogas (boca de fumo). Na fase de inquérito, as investigações apontaram para Thiago como sendo o autor do crime com base em imagens de câmeras de segurança.

Após a condenação pelos jurados, que aceitaram a tese do Ministério Público, o magistrado sentenciou o réu a 35 anos de prisão em regime inicial fechado, considerando que Thiago tem uma longa ficha criminal. Na sentença condenatória, o juiz Carlos Jardim determinou que o réu inicie de imediato cumprimento provisório da pena até o trânsito em julgado da sentença, da qual cabe apelação.

O crime

De acordo com o Inquérito Policial, Raimundo Alves Feitosa estava saindo de casa para trabalhar em seu veículo, quando três elementos se aproximaram, em um outro carro em que estavam vigiando a casa dele e ameaçaram-no, fazendo a vítima sair de seu veículo e tentando obrigá-lo a abrir a porta de sua casa. Raimundo, porém, respondeu negativamente, afirmando que não estava com suas chaves, momento em que indivíduos lhe alvejaram com vários disparos de arma de fogo. Raimundo Alves Feitosa Júnior foi atingido por 5 disparos e morreu no local.

Inicialmente, o crime tinha características de latrocínio (roubo seguido de morte), porém, a hipótese foi descartada, pois Raimundo tinha no veículo mais de R$ 14 mil que não foram levados pelos suspeitos. Os outros dois participantes do crime não foram identificados.

Com informações do TJAM