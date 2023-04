Acusado de ameaça e estupro, Thiago Brennand diz que será preso ‘injustamente’

Thiago Brennand, empresário acusado de crimes como ameaça, estupro, agressão e cárcere privado, publicou um vídeo, nesta terça-feira (4), negando os crimes e afirmando que será preso ‘injustamente’.

O empresário é acusado em oito ações penais no Estado de São Paulo, mas ele nega ter cometido os crimes. “Obviamente não estuprei ninguém”, afirmou. “Eu sei que nesse país muita gente tem sede de justiça”.

“Tudo é distorcido. Você é o vilão, o pior do mundo. Vou me apresentar e provavelmente vão me prender injustamente”, disse Brennand.

O vídeo foi publicado pouco tempo depois da defesa de Thiago informar que ele voltaria para o Brasil. Entretanto, o advogado Eduardo Cesar Leite, solicitou a revogação do pedido de prisão preventiva e a exclusão do nome do empresário da lista de difusão vermelha da Interpol.

Em nota, a defesa alegou que Thiago “não está fazendo exigências” e que a data de retorno do empresário depende “dos trâmites migratórios”. Brennand já é alvo de quatro pedidos de prisão.