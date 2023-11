Acordo de 1,3 milhões paga 190 demitidos de Hotel na pandemia

Dentro da XVIII Semana da Conciliação, o Cejusc de Mossoró homologou um acordo, no valor de R$ 1,3 milhão, que beneficiou 190 trabalhadores que foram demitidos pelo Hotel Thermas durante a pandemia, quando o hotel teve que parar suas atividades.

A ação em questão foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comercio Hoteleiro e em Atividades Similares de Mossoró contra a RMB Hotelaria Eireli, grupo econômico do Hotel Thermas.

A conciliação foi homologada pelo juiz Magno Kleiber Maia, coordenador do Cejusc Mossoró.

Segundo o magistrado, o acordo foi um resgate histórico da cidadania porque “foram 190 pessoas que perderam o emprego na época da pandemia sem ter recebido as verbas rescisórias”. Para ele, “se não bastasse o medo que permeava a sociedade em todo o planeta devido à pandemia”, esses trabalhadores ainda ficaram sem emprego.

O processo é o 0000292-38.2020.5.21.0013

Durante os dois primeiros dias da Semana de Conciliação, o Cejusc de Mossoró já arrecadou R$ 1.9 milhões em acordos.

Semana

A XVIII Semana da Conciliação, que vai até sexta-feira (10), é promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, com o apoio dos Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.

No Rio Grande do Norte, todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) estão envolvidas na semana, como os dois Cejusc, de Natal e de Mossoró, e as Varas do Trabalho de todo o Estado.

De acordo com o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, vice-presidente do TRT-RN e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflito (NUPEMEC), desembargadores, juízes e servidores estão empenhados com a Semana.

Isso porque “a conciliação está e sempre esteve na essência Justiça do Trabalho, por isso nós estamos todos trabalhando com afinco para mais essa semana de conciliação”.

Com informações do TRT-21