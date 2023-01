Juiz Carlos Valois se manisfesta no Twitter sobre golpistas manauaras presos no DF

O juiz Luis Carlos Valois, da VEP (Vara de Execução Penal de Manaus), nesta segunda-feira (9), se manifestou em seu perfil no Twitter, após os atos golpistas de invasão dos três poderes em Brasília/DF, que o complexo penitenciário do Amazonas ainda tem vaga para receber os terroristas de Manaus presos na capital do Distrito Federal.

Como eu sempre defendi direitos humanos, incluindo o direito dos presos, digo que preso tem direito de cumprir a pena próximo aos seus familiares. Então os golpistas de Manaus porventura presos em BSB, têm vaga aqui no Complexo Penitenciário do AM. #DireitosHumanos — Luis Carlos Valois (@LuisCValois) January 9, 2023