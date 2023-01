Impeachment de Ibaneis é trabalhado pela classe política interessada em Brasília

O Governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, após ser afastado por decisão de Moraes pelo prazo de 90 dias, em medida cautelar para a garantia da ordem pública, ante indícios de omissão, no episódio de vandalismo, ontem, em Brasília, agora tem contra si grupo político que articula um impeachment desde hoje orquestrado. A ideia é a de justificar a necessidade um impeachment por crime de responsabilidade.

O impeachment depende da Câmara Legislativa do Distrito Federal e precisa ser despacho pelo presidente da Casa, Wellington Luiz, do MDB, aliado de Ibaneis, antes de ser submetido à tramitação em comissões e no plenário.

Ibaneis se encontra enfraquecido politicamente desde o quebra-quebra de ontem em Brasília, com risco de haver dissidência em seu grupo político. Calcula-se que Ibaneis tenha, até então, no mínimo 6 votos favoráveis ao impeachment, com a instauração de um processo que poderá levar o governador afastado a ser definitivamente lançado fora do cargo.