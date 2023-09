Walber Nascimento diz que não ofendeu Advogada e apenas replicou por questão de ordem em Júri

O Promotor de Justiça, Walber Luís Nascimento, à despeito das acusações de ofensas à Advogada Catharina Estrela, no Plenário do Tribunal do Júri no último dia 13 de setembro, explica que a advogada distorceu suas falas, na ocasião em que a profissional foi à Réplica. O Promotor de Justiça informou que quis trabalhar, e assim o fez, logo na abertura da acusação, em destruir a tese que se criava em torno da vítima: a de que era uma garota de programa.

À evidência, diz Walber, ainda que assim o fosse, o fato da vítima ser uma garota de programa, não justificaria a tentativa de assassinato pelos réus defendidos pela Advogada. Walber firma que foi incisivo em desconstruir o contexto em que o crime esteve tendo montagem sob a ótica da defesa. A vítima fora tratada com desprezo, por sua condição feminina pelos réus e não era uma garota de programa como a defesa tenha querido emplacar.

O Promotor afirma por seu respeito à mulher, e disse que isso foi uma exigência familiar, tanto que sua mãe lhe ensinou que ‘se um dia engravidasse alguém, ainda que fosse uma cachorra’ ele deveria casar. Desta forma abriu a acusação, para mostrar as condições de desprezo lançadas contra a vítima, que recusou favores sexuais aos envolvidos na trama que resultou na tentativa de homicídio. Na réplica a advogada, segundo Walber, disse que teria se sentido ofendida porque o Promotor havia chamado todas as mulheres de cadela.

De então, seguem as posições de Walber Nascimento quanto às suas explanações, as de que entenda de pets, sendo criador de cachorras e gatos e a questão da lealdade. Walber Nascimento alude à circunstância de que a advogada tenha dado interpretação diversa às suas falas e o fez de forma consciente, pois ele, Walber, ao abrir os debates no Plenário fez referência ao fato de que a vítima mulher merecia respeito. Assim fez alusão à sua criação familiar e à criação rigorosa que recebeu da mãe, e tendo irmãs mulheres. Não houve houve ofensa à advogada, diz Walber.

Ao voltar e respostar à acusação de que teria chamado todas as mulheres de cadelas, como teria entendido erroneamente a Advogada, Walber retorna questionando a ausência do quesito lealdade, que, segundo acusa, teria faltado à causídica. Diz Walber à Advogada que esta bem entendeu suas colocações, mas as havia deturpado por falta de lealdade. “No quesito lealdade, comparar Vossa Excelência a uma cadela, de fato é muito ofensivo, não à Vossa Excelência, mas às cadelas”. Essas seriam as circunstâncias que envolveram o julgamento, segundo o Promotor de Justiça.