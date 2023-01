Unidades do TJAM retomam as atividades presenciais após o término do recesso forense

Nesta segunda-feira (09/01) as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) retomaram, na integralidade, suas atividades presenciais após a conclusão do recesso forense.

Estabelecido no calendário judiciário, por meio das Portarias n.º 1.981/2021 e n.º 4.012/2022, o recesso forense compreendeu o período de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, no qual as unidades administrativas e judiciárias do TJAM prestaram atendimento em regime de plantão.

Conforme preestabelecido pelas duas Portarias, retomaram suas atividades presenciais nesta segunda-feira (09/01) todos os Fóruns de Justiça da capital e também os do interior, assim como a Sede do Poder Judiciário (localizada em Manaus, no bairro Aleixo).

Com o retorno na integralidade das atividades presenciais, retomaram às atividades: 2.523 servidores e aproximadamente 800 estagiários, assim como os magistrados que atuam no 1.º e no 2.º Graus de jurisdição da Justiça Estadual.

Esta segunda-feira (09/01) marca, também, o início dos trabalhos da nova gestão do Tribunal de Justiça do Amazonas que, após solenidade de posse, ocorrida no último dia 2 de janeiro, passa a ter como presidente, a desembargadora Nélia Caminha Jorge; como vice-presidente, a desembargadora Joana dos Santos Meirelles e como corregedor-geral de Justiça o desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes.

Iniciadas nesta segunda-feira, as atividades ordinárias do Poder Judiciário do Estado no ano de 2023 prosseguirão até o dia 19 de dezembro, conforme a Portaria n.º 4.012/2022. Com informações do TJAM