TSE disponibiliza aos Eleitores Simulador de Votação. Entenda como acessar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou em seu Portal na internet o Simulador de Votação. A ferramenta possibilita a eleitoras e eleitores simular exatamente o momento da votação, como se estivessem diante da urna no dia do pleito. De forma rápida e didática, o eleitor pode aprender brincando, informa o Portal do TSE.



Criado nas Eleições 2014, o simulador é uma alternativa a todos que têm dúvidas sobre a forma de votar e não querem errar na hora de exercer o seu direito. Com o treino virtual, você pode conhecer, por exemplo, a ordem de escolha dos candidatos, entender como é feita a digitação nas teclas numéricas e a necessidade de confirmar o voto.



As eleições deste ano vão eleger candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.



Simulador de votação



Ao entrar na página do Simulador de Votação, é possível escolher para qual eleição você quer treinar o voto: as municipais (1º e 2º turnos) ou as gerais – no Brasil, no Distrito Federal ou no exterior. A urna virtual é intuitiva. Basta seguir as orientações que surgem na tela. Se preferir, há também a possibilidade de ativar as instruções por áudio.



Para o treinamento, a ferramenta apresenta partidos, candidatas e candidatos fictícios. Ao votar no 1º turno das Eleições Municipais de 2024, por exemplo, aparecerá primeiramente a opção de votação para vereador, com cinco números. Basta escolher um dos partidos disponíveis: Partido dos Esportes, Partidos dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares ou Partido do Folclore.



Se a escolha for pelo Partido dos Esportes, aparecerão os candidatos Golfe, Beisebol e Ginástica Artística. É só selecionar e digitar o número do candidato de sua preferência. Errou a digitação? Não se preocupe: é possível apertar a tecla “Corrige” para reiniciar, como ocorre também na urna eletrônica de verdade.



Depois, basta apertar o botão “Confirma”. Logo depois, a urna apresentará a votação para prefeito. Se a escolha for pelo Partido das Festas Populares, por exemplo, aparecerão na tela a candidata ao cargo de prefeito Festa Junina e a candidata a vice Festa do Milho. Digite o número e confirme.



Com isso, finda a simulação da votação das Eleições Municipais de 2024. A urna mostrará na tela a palavra “FIM” e o famoso barulhinho: “Pilili”.



A pessoa pode simular quantas votações quiser. É só clicar no botão “Nova simulação” e retornar à página inicial para recomeçar o processo. O simulador tem caráter didático e, por isso, se for realizado algum procedimento incorreto durante a votação, será apresentada uma mensagem explicativa.



Eleições 2024



As Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro (1º turno) e ocorrerão em 5,5 mil municípios do Brasil. Mais de 152 milhões de eleitoras e eleitores decidirão quem serão os chefes do Executivo e os representantes do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.



Caso necessário, em cidades com mais de 200 mil eleitores, o 2º turno ocorrerá no dia 27 de outubro, apenas para o cargo de prefeito e quando a pessoa mais votada não tiver alcançado metade mais um dos votos válidos no primeiro turno.

Fonte TSE