Inscrição Eleitoral para votar nas eleições em 2024 tem prazo até 8 de maio. Entenda

Com dados do TSE, o interessado pode saber até quando posso tirar seu título de eleitor para votar nas Eleições 2024. Faltam pouco mais de dois meses para o fim do prazo para que cidadãs e cidadãos solicitem a emissão da primeira via do título de eleitor ou regularizem o documento para poderem votar nas Eleições Municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro. A data-limite para tirar o primeiro título é 8 de maio.



A emissão do documento está disponível, de forma gratuita e em poucos cliques, no Portal do TSE na internet, no Autoatendimento Eleitoral. Você também pode fazer sua inscrição eleitoral presencialmente: é só se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo de sua residência. Para isso, basta consultar o Portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado ou uma unidade de atendimento da zona eleitoral perto do seu domicílio eleitoral (onde você reside e vai votar) e verificar se há a necessidade de agendamento.

Fonte TSE