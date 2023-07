TRT-12 (SC) assina contrato com entidade organizadora de concurso público

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) publicou no dia 14 de julho contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC) para planejamento, organização e execução das provas do próximo concurso público de servidores da instituição. A estimativa é que o certame seja realizado a partir de setembro de 2023, quando encerra a vigência do atual.

Haverá oportunidades diversas para os cargos de técnico judiciário, que com a Lei 14.456/2022 passou a exigir dos candidatos ensino superior completo: para técnico da área administrativa, da área de apoio especializado e ainda de tecnologia da informação. Neste certame, haverá seleção também para técnico administrativo, especialidade agente da polícia judicial.

Para o cargo de analista, com nível superior de ensino, também serão diversas as áreas ofertadas: analista da área administrativa, sem especialidade; da especialidade contabilidade; analista judiciário e oficial de justiça, ambos com formação em Direito; especialidade tecnologia da informação; medicina do trabalho; engenharia civil e engenharia elétrica.

Vagas

Não existe ainda definição quanto ao número de vagas que serão oferecidas. Para os cargos em que não houver vaga aberta, será utilizada a opção de cadastro de reserva, e o prazo de validade do concurso será de dois anos, prorrogável por mais dois.

Provas

O documento estabelece ainda que as provas do concurso serão do tipo objetivas, para todos os cargos, e discursivas, para apenas alguns deles. No que diz respeito aos locais de aplicação, será permitido ao candidato escolher entre dez cidades catarinenses: Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra e Tubarão. Além disso, haverá possibilidade de inscrição para mais de um cargo, com aplicação de provas em turnos distintos.

Fonte: TRT da 12ª Região (SC)