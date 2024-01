TRT-11 publica convocação para as provas do concurso público no dia 4 de fevereiro

Saiu o edital de convocação com as datas, horários e duração das provas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) para quadro permanente e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. As provas vão acontecer no dia 4/2 (domingo) de acordo com o Edital nº 04/2024.

O certame será aplicado nas cidades de Manaus e Boa Vista conforme a opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição. Os candidatos poderão conferir os locais por meio do cartão informativo, enviado pelo e-mail e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Quem não receber o cartão informativo tem até três dias antes das provas para entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da FCC , no telefone (011) 3723-34388, ou consultar o site da instituição organizadora.

De acordo com o edital, as provas acontecem em dois turnos: Pela manhã do dia 4/2, às 8h (pelos fusos de Manaus e Boa Vista) é iniciada a apresentação ao local com o fechamento dos portões marcados para as 8h30. As provas serão objetivas e discursivas com redação para os cargos de técnico judiciário em todas as áreas e especialidades. A duração das provas será de 4 horas e 30 minutos.

No período da tarde, a apresentação ao local de prova começa às 14h30 com o fechamento dos portões marcados para às 15h. As provas objetivas e discursivas são para os cargos de analista judiciário em todas as áreas e especialidades. A duração das provas será de 4 horas e 30 minutos.

O edital do concurso para servidores do TRT-11 prevê 20% de vagas reservadas para candidatos negros, 5% para candidatos com deficiência, e 3% para candidatos indígenas.

Os cargos de analista judiciário ofertados são: analista judiciário – área administrativa; analista judiciário – área judiciária; analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal; analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquitetura e urbanismo; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquivologia; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade biblioteconomia; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia civil; analista judiciário – área apoio especializado – engenharia elétrica; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade estatística; analista judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação; analista judiciário – área apoio especializado – medicina do trabalho; analista judiciário – área apoio especializado – medicina psiquiatria; analista judiciário – área apoio especializado – fisioterapia; analista judiciário – área apoio especializado – odontologia; analista judiciário – área apoio especializado – psicologia; analista judiciário – área apoio especializado – serviço social.

Os cargos de técnico judiciário ofertados são: técnico judiciário – área administrativa; técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação; técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem; técnico judiciário – área administrativa – especialidade agente da polícia judicial. Com informações do TRT11