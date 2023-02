Tribunal de Justiça de Roraima inaugura Centro de Memória e Cultura

O Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) possui agora um espaço destinado a preservar e divulgar a história do Poder Judiciário roraimense, promovendo cidadania e integração com a sociedade. O Centro de Memória e Cultura foi inaugurado na última terça-feira (31/1), e está localizado na avenida Ville Roy, casa 1 – São Pedro.

Documentos, processos e mobiliários antigos, se integram a tecnologia, formando um espaço interativo, educativo e cultural, para mostrar aos visitantes, em um ambiente cercado de cores vivas, um pouco da história não só do Poder Judiciário, mas também do Estado de Roraima e sua cultura.

O presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Cristóvão Suter, ressalta que a instalação do Centro de Memória e Cultura visa disponibilizar um espaço cultural para toda a sociedade, valorizando o presente, o passado e o futuro do Estado. “É um convite, a uma viagem ao passado para refletirmos melhor o nosso presente revelando os acertos dos nossos pioneiros”.

O Centro de Memória é fruto de um trabalho realizado há dois anos que consiste desde a criação de equipes para a captação de material, visitas a outras instituições para troca de expertises e planejamento de criação, montagem e finalização das obras, como conta o presidente da Comissão de Gestão da Memória (CGM), juiz convocado Luiz Fernando Castanheira Mallet. “Foi um processo realizado a muitas mãos. Tivemos o apoio da presidência que, muito consciente em relação a importância da história, podemos apresentar o resultado que temos hoje, algo realmente é espetacular”.

Uma equipe formada por servidores de diversos setores do TJRR, designados de Grupo de Trabalho da Memória Institucional (GTMI), foi responsável pelas pesquisas e estrutura.

A coordenadora do Centro de Memória e Cultura, Olane Matos, explica que o Centro é um local onde as pessoas vão poder mergulhar na história do Tribunal de Justiça de Roraima, mostrando o compromisso social, educativo e solidário do Poder Judiciário. “Além da prestação jurisdicional, destacamos lado social, solidário, as ações educativas do Tribunal, a responsabilidade social que a Justiça tem com a sociedade, além de uma prestação jurisdicional de qualidade, de excelência”.

Telões interativos, fotos, atas de reunião, documentos históricos, objetos antigos e uma exposição especial do museu integrado de Roraima, são algumas das atrações do Centro de Memória. O historiador do museu, Hugo Mendes, afirma que o principal objetivo é contar a história do Tribunal de Justiça e como ela está relacionada ao desenvolvimento da cidade de Boa Vista.