TRF1 está perto de concluir a digitalização e migração do acervo para o PJe

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) está a 2.503 processos de concluir a digitalização do seu acervo judicial para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O balanço tem como referência os números do PJeÔmetro, ferramenta que apresenta o quantitativo geral de processos distribuídos e em tramitação no PJe, aferidos até o dia 4 de setembro deste ano.

Esse número representa 0,54% do total de processos digitalizados e migrados para o sistema e referem-se aos autos físicos do sistema legado Juris e que estão sendo digitalizados pela Coordenadoria de Registro e Informações Processuais (Corip).

Segundo o Relatório de Acompanhamento do Projeto de Transformação Digital do TRF1, ele será concluído até o dia 25 de setembro, data de encerramento do contrato com a empresa de digitalização Brascomp.

A migração de processos para o PJe com a desativação dos outros sistemas é uma ação que contempla a política pública do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a governança e gestão de processo judicial eletrônico, que tem entre os objetivos integrar os tribunais do País com a criação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br). Para isso, mantém o sistema PJe como sistema de processo eletrônico prioritário.

Com informações do TRF1