TRE-AM entrega Cartório Eleitoral de Novo Airão

O Cartório Eleitoral de Novo Airão recebeu reforma que readequou a estrutura tanto para oferecer maior conforto para o eleitor que ali é atendido, como para melhorar o ambiente de trabalho para todos os que ali exercem suas atividades.

A entrega do cartório reformado foi realizada pelo desembargador Jorge Lins, Presidente do TRE-AM, que cortou a faixa alusiva à entrega juntamente com o Prefeito do município, Sr. Frederico Paes e, após os discursos do Juiz Titular da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Túlio Dorinho e do Prefeito do Município, descerrou a placa de inauguração, que homenageia postumamente a servidora Maria Isabel Ferreira Lopes, pelos anos de relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral do Amazonas, dando seu nome ao Cartório Eleitoral.

Em seu discurso, o Presidente do TRE-AM, filho da homenageada, ressaltou suas qualidades como profissional e mãe, que criou os filhos com zelo, dando exemplo de probidade e dedicação ao trabalho e à família, em um tempo em que o ato de exercer uma profissão era, para qualquer mulher, um enfrentamento corajoso a preconceitos.

Com informações do TRE-AM