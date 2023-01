TJAM divulga última convocação de estagiários de direito para interior em regime remoto

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital TJAM n.º 05/2022 – SPENSINT2021, com a sexta e última convocação de candidatos e os procedimentos para admissão da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior do TJAM, em Regime Remoto, para as Comarcas do Interior. O certame foi realizado em 2021.

Pelo edital, estão convocados os classificados da 184.ª a 202.ª posição e o candidato de classificação 76.ª, que solicitou final de fila, para que enviem os documentos necessários para a admissão, no período de 12/01 a 19/01.

A admissão dos estudantes será realizada de forma remota e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é então condicionada ao envio ao e-mail “[email protected]” dos documentos solicitados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial indicada no edital.

Outras orientações aos estudantes, assim como a lista dos convocados, estão disponíveis para consulta no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (11/01), da página 9 a 18 do Caderno Administrativo. Com informações do TJAM