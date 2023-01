TJAM divulga edital de leilão de imóvel na Comarca de Benjamin Constant no Amazonas

A Comarca de Benjamin Constant divulgou a realização de leilão simultâneo (presencial e eletrônico) de bem imóvel (lote de terra) para fins de execução em processo que tramita na unidade judicial.

O imóvel, que fica localizado no bairro Colônia II e tem 14,3 hectares, está registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Benjamin Constant e foi avaliado em R$ 200 mil.

Conforme o edital, o leilão será realizado no dia 30 deste mês de janeiro, às 9h, em primeira chamada para lances superiores ao valor da avaliação, e às 9h10, em segunda chamada, para o recebimento de lances livres (não sendo aceitos os lances que se enquadrem como preço vil).

A venda será realizada pelo Núcleo Permanente de Leilões, no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, s/n.º, em Manaus.

Detalhes sobre as condições do leilão podem ser consultados no edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de segunda-feira (09/01). Com informações do TJAM