TCE-AM abre inscrições para interessados em Residência Jurídica e Contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) tornou público, ontem (11/04), o edital do Processo Seletivo Público (PSP) para o Programa de Residência Jurídica e Contábil da Corte de Contas. As inscrições iniciam no próximo dia 17 de abril, e vão até o dia 15 de maio, e poderão ser feitas no site https://processoseletivo.tce.am.gov.br/.

Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para a residência jurídica e 10 para residência contábil, sendo 10% destinadas à pessoa com deficiência em cada área do conhecimento. Os alunos residentes receberão bolsa-auxílio mensal no valor de R$3 mil.

O PSP acontecerá em etapa única, no dia 4 de junho, com prova objetiva de 30 questões dividas em dez para o bloco comum, com língua portuguesa, Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-AM; e 20 questões para o bloco específico, com disciplinas direcionadas à residência jurídica ou contábil, de acordo com a área de cada participante.

A PSP também contará com cinco questões discursivas, específicas para cada um das modalidades. Cada prova – discursiva e objetiva – valerá 50 pontos, totalizando 100 pontos para classificação. Serão aprovados os candidatos que alcançarem 60 pontos, sendo classificados conforme a nota.



O programa de residência tem a duração mínima de 24 meses, renovável por mais 12. As atividades práticas ocorrem de segunda à sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, sendo cinco horas diárias. Para participar, o candidato precisa ter o título de bacharel em direito ou ciências contábeis. Não é necessário apresentar registro no respectivo conselho profissional.

Informações: TCE/AM