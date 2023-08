​​TCE-AM Nomeia 10 novos servidores aprovados no concurso público de 2021

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) anunciou a nomeação de mais 10 servidores, provenientes do concurso realizado em 2021. O Ato n.º 119/2023, assinado pelo presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, formaliza a convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental.

“A convocação reforça o compromisso do TCE-AM com a seleção transparente e responsável de profissionais para os quadros do Tribunal, sendo um passo significativo no processo de construção de um corpo funcional ainda mais qualificado para contribuir com a fiscalização e transparência na administração pública do Amazonas”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

O documento de convocação, publicado na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial Eletrônico (DOE), estabelece a ordem de nomeação dos candidatos, destacando os selecionados para o cargo em questão.

Foram convocados Lívia Mascarenhas de Castro, Edmar Antunes de Oliveira, Rogério de Oliveira Calsolari, Aline Melquíades Silva, Thabita Sousa Costa, Rodrigo Mercedes do Espírito Santo, Alexander Afonso Nogueira Cavalcante, Laura Oliveira Malagoni Cavalcante, Diogo Brandão Souto de Oliveira e Igor Cruz Da Silva.

Os convocados têm prazo para apresentar a documentação necessária na Diretoria de Gestão de Pessoas do TCE-AM, localizada na Avenida Efigênio Sales, n.º 1155 – Parque 10, no horário das 8:00h às 12:30h. A apresentação inclui a documentação original e fotocópias, conforme previsto no Edital do Concurso.

Além disso, a convocação ressalta a importância da comprovação dos pré-requisitos e escolaridade, bem como a realização de exame médico eliminatório. Candidatos que não apresentarem os documentos dentro do prazo legal terão sua nomeação revogada, sendo chamados os candidatos subsequentes na ordem de classificação.

O concurso, que teve as provas realizadas em 2021, inicialmente ofereceu 40 vagas para preenchimento imediato nas diferentes áreas de atuação. Os vencimentos oferecidos aos aprovados chegam a até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

