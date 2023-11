TCE-AM lança ferramenta com tecnologia do Chat-GPT para instruções processuais

Aderindo ao uso da inteligência artificial para aumento da produtividade, a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, na manhã desta quarta-feira (22), a versão piloto do ‘Chat-TCE’, ferramenta que utiliza a tecnologia do Chat-GPT para responder, de forma automatizada, questões relacionadas a processos.

A ferramenta foi elaborada por meio da Diretoria de Inteligência Artificial (Dinar) do TCE-AM, setor criado em 2023 na Corte de Contas para acompanhar os avanços tecnológicos na área das inteligências artificiais, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“Reconhecemos que a tecnologia é um pilar fundamental no desenvolvimento funcional em todas as áreas, e no controle fiscalizatório não é diferente. Seguimos, como instituição, avançando no que diz respeito à modernidade e tecnologia, para podermos proporcionar um controle sempre melhor das gestões dos órgãos públicos”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

“O objetivo principal é criar uma ferramenta que sirva como assistente da instrução processual, trazendo mais produtividade para os auditores e membros do Ministério Público que atuam nessa instrução. A ferramenta permite uma busca, uma interação mais efetiva com os processos que já foram julgados, para a elaboração de novas peças”, disse o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson Anjos.

Além do Chat-TCE, a Setin também apresentou aos servidores do Controle Externo novos painéis analíticos, que visam avançar no controle de dados, proporcionando maior transparência com auditorias e controle qualificado.

Os painéis apresentam a atuação das unidades gestoras e o ranking de inadimplência dessas unidades, proporcionando avanço na auditoria de dados. Além desses, também foi criado um painel de fornecedores, capaz de apresentar ranking de valores pagos a cada fornecedor público, quantidade de municípios atendidos por cada um, e número total de licitações realizadas.

Sobre o Chat-TCE

O Chat-TCE tem uma tecnologia semelhante ao Chat-GPT, ferramenta mundialmente conhecida por dialogar com o usuário, por meio de inteligência artificial, fornecendo informações com base nos dados adquiridos por meio da internet. No âmbito da Corte de Contas, o Chat-TCE utiliza como base dados de processos julgados, fornecendo informações precisas aos servidores para auxiliar em novas instruções processuais.

A ferramenta é exclusiva para uso interno dos servidores que atuam em instrução processual. Nela, poderão ser feitas perguntas sobre processos específicos, tipos de documento em diferentes exercícios, comparação de documentos de unidades diferentes em um mesmo contexto, e elaboração de documentos.

Com informações do TCE-AM