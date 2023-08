TCE-AM informa gestores municipais sobre o projeto ‘Sala de Gestão e Governança da Educação Básica’

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), via Departamento de Auditoria em Educação (Deae), informa gestores dos municípios amazonenses sobre o projeto “Sala de Gestão e Governança da Educação Básica no Brasil” que visa melhorar o processo de comunicação entre o Governo Federal e os Governos Municipais das unidades da federação.

Desenvolvido pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) em parceria com o Laboratório de Inovação em Governança, da Gestão de Riscos, do Controle e da Auditoria do Setor Público da Universidade de Brasília (UnB), a sala é uma iniciativa que pretende ajudar na tomada de decisão dos gestores para a gestão e governança, buscando a melhor aplicação dos recursos de cada município a partir da tradução das informações contábeis para uma linguagem compartilhada e acessível.

Com o objetivo de envolver todos os servidores da secretaria de educação, o projeto planeja desenvolver e transferir instrumentos e tecnologias de gestão cujo intuito é contribuir com os gestores de todo o país para a melhoria da qualidade da entrega dos serviços públicos principalmente na área educacional.

Em vigência desde 2021, o projeto não cobra contrapartida financeira dos municípios em nenhuma de suas etapas, pois deseja dar uma nova visão ao gestor acerca dos custos referentes à educação no seu município, permitindo uma maior eficiência nas despesas e uma perspectiva financeira mais individualizada.

A iniciativa já conta com o apoio de diversas instituições que procuram obter a adesão espontânea de todos os municípios brasileiros.

Os gestores municipais interessados em aderir ao projeto devem ser feitas através do site projetosalasebunb.com.br. Além disso, o projeto também viabiliza o contato de uma conta no WhatsApp, no número +55 (61) 9 8274-6800 ou +55 (61) 9 9299-8748, exclusivamente para tirar dúvidas técnicas sobre a Sala de Gestão e Governança da Educação Básica do Brasil.

Com informações do TCE-AM