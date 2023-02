TCE-AM divulga nova programação da abertura do ano letivo da Escola de Contas

Marcada para o dia 3 de março, a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) conta com nova programação, divulgada na sexta-feira (17).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, não poderá participar do evento, conforme havia sido divulgado anteriormente. Por incompatibilidade de agenda, a visita do ministro foi adiada, havendo a possibilidade de ocorrer no segundo semestre deste ano, segundo informações da Alfa Escola de Direito (Unialfa – Fadisp), organizadora no Seminário de Direito Eleitoral.

Estarão coordenando o seminário os doutores Thiago Matsushita e Lauro Ishikawa. O presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, e o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mario de Mello, serão os anfitriões do evento.

O seminário de Direito Eleitoral acontecerá no dia 3 de março, das 9h às 17h. Realizado em parceria com a Alfa Escola de Direito (Unialfa – Fadisp), o evento contará com a presença de ilustres autoridades do direito nacional, como os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Ramos Tavares e Carlos Bastide Horbach; o procurador-geral da República, André de Carvalho Ramos; a assessora-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral, Milena Paiva Milon, e o professor da Fadisp, Julio Cesar Vellozo.

Entre os temas que serão apresentados nas palestras e nas mesas de debate estão “Inelegibilidades e o Papel dos Tribunais de Contas”; a “Lei da Ficha Limpa e o Direito à Boa Governança, com foco no papel dos Tribunais de Contas”; o “Controle de Contas e Eleições, com abordagem histórica de dilemas contemporâneos”, entre outros.

O evento marca o início das atividades da ECP para 2023, que oferta para a sociedade e jurisdicionados palestras, cursos de capacitação, pós-graduação, seminários, entre outras atividades. Aos participantes do evento, além de certificação, serão concedidas horas complementares.

As vagas são limitadas, e estão disponíveis em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br. O seminário tem como público-alvo os servidores públicos e jurisdicionados. Mais informações pelos telefones 3301-8301 ou (92) 98855-2281 (WhatsApp).

​Programação ​​9h00-10h30 – 1ª. Mesa de Debates: