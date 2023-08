Suspeitos de assalto no Bar do Carvalho são indiciados em flagrante

Serão conduzidos à audiência de Custódia no dia de hoje dois suspeitos da prática de crimes de roubo de celulares. O flagrante decorreu de uma operação da Polícia Miitar do Amazonas que foi acionada após um assalto no Bar do Carvalho, na Rua Ipixuna, na Cachoeirinha, no dia de ontem.

As vítimas narraram à Polícia que o assalto se deu com a chegada, à noite, de dois homens numa motocicleta, que, com uso de faca, tomaram em assalto seus celulares, fugindo em seguida. A moto era dirigida por João Carlos Pereira Bentes e na garupa, o comparsa, Erison Alves Lopes, cuja prisão decorreu de atuação da Polícia Miitar do Amazonas. As vítimas reconheceram os suspeitos e reaveram os celulares.

Os suspeitos foram formalmente autuados em flagrante delito pelo Delegado de Polícia Ricardo Cleiton Medrado Alves, do 1° Distrito Integrado de Polícia, e foram encaminhados para a audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis. Ambos estão incursos pela prática de assalto com uso de violência. As vítimas narram que, por resistirem à entrega dos aparelhos, por ocasião do roubo, tiveram contra si facas apontadas, com ameaça de morte. Foi constatado que a motocicleta usada no assalto tinha restrição de furto.