Sistema Cosmos será lançado em cerimônia na PGR no próximo dia 2

Ampliar a eficiência administrativa e otimizar a gestão orçamentária e financeira de todo o Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior (ESMPU). Esses são os principais objetivos do Sistema Cosmos, que será lançado em cerimônia, no próximo dia 2 de agosto, às 10h, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília (DF).

O Cosmos vai sistematizar as atividades operacionais para, dessa forma, aumentar a produtividade, reduzir retrabalho e eventuais erros – além de permitir ao gestor dedicar-se a atividades estratégicas. O sistema também disponibilizará relatórios e painéis de inteligência de negócios com dados e informações seguras e confiáveis, auxiliando no processo de tomada de decisões e na resolução de problemas enfrentados pelas instituições. A ferramenta vai atender todos os ramos do MPU – Ministérios Públicos Federal (MPF), do Trabalho (MPT), Militar (MPM), do DF e Territórios (MPDFT) – e ESMPU.

O primeiro módulo a ser implementado será o de Finanças, que marcará o início de uma série de iniciativas de compartilhamento de softwares e de ferramentas entre as instituições. Os módulos de Planejamento e Orçamento, que serão implementados em seguida, permitirão realizar o monitoramento da execução orçamentária e financeira de forma mais precisa para que não ocorram, por exemplo, sobras orçamentárias que poderiam ser deslocadas para outras ações.

Projeto – Criado em 2016 pelo MPT, o Cosmos foi escolhido para ser o sistema padrão no Ministério Público da União, pois é a ferramenta que melhor atende às demandas conjuntas da instituição nos temas orçamentário, financeiro e de planejamento. O Cosmos MPU é resultado de projeto iniciado em janeiro de 2022 com participação de integrantes dos quatro ramos e da ESMPU.

O evento de lançamento será transmitido peloCanal do MPF no Youtube.

Com informações do MPF