Servidores da Justiça querem barrar penduricalhos de juízes na forma anunciada por Pacheco

A Fenajufe, Federação dos servidores da Justiça Federal não concorda com a recriação do quinquênio, um adicional por tempo de serviço que foi batizado com a nova nomenclatura, o VTTM- Valorização do Tempo da Magistratura e do Ministério Público- defendida pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e tem se mobilizado contra a PEC que tramita no Senado.

A medida vem sendo defendida por Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado e o objetivo seria o de diferenciar a remuneração de jovens profissionais de outros mais experientes e incentivar a permanência na carreira, tanto do judiciário, quanto do Ministério Público.

Se a PEC for aprovada, juízes e promotores terão incorporados aos seus vencimentos um acréscimo de 5% a cada cinco anos de serviço, até o teto de 35%. A proposta esteve abandonado no Senado, e foi ressuscitada por iniciativa do Senador. Pacheco tentou aprovar a medida no fim do ano passado, mas foi ‘impedido’ pela equipe de transição do novo governo, que tinha interesse na aprovação de outros projetos, como o Bolsa Família.

Agora, Pacheco enfrenta a resistência do Fenajufe, que representa uma extensa classe de servidores que acusam que estão há vários anos sem a recomposição salarial, com perdas inflacionárias e contestam o fato de somente juízes e promotores serem ‘agraciados’ com a medida benéfica. Que o penduricalho seja pago para todos. Afinal, todos são iguais perante a lei, enfatizaram.