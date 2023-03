Operação ‘Sequaz’ da Federal comprova que Moro seria alvo de criminosos

A Polícia Federal deflagrou no dia de hoje a operação ‘Sequaz’ e desarticulou o grupo que pretendeu realizar ataques contra servidores públicos e autoridades com a prática de homicídios e de extorsão mediante sequestro. O planejamento dos criminosos deveria ser executado com espraiamento em pelo menos cinco unidades da federação. Havia um plano para matar o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, com a montagem de bunkers no Paraná que teve o escopo de guardar armas para preparar a morte do Senador.

A deflagração da operação foi antecedida por investigações com a antecedência de 45 dias. Quanto a Moro, evidenciou-se que os criminosos, todos do PCC, procederam à montagem de uma ampla estrutura para a perpetração dos crimes no Paraná. Havia compartimentos sendo preparados em casas, e que se destinavam a guardar armamentos, drogas, como também para trancafiar possíveis vítimas.