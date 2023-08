Servidor garante que período de aluno aprendiz contabilize tempo para aposentadoria

Um servidor Banco Central do Brasil (Bacen) garantiu o direito de que fosse contado, para fins de concessão de aposentadoria, o seu tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz no Colégio Industrial do Plano Piloto, em Brasília/DF. A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).



Inconformado com a sentença, do Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF), que reconheceu o direto de averbação do referido tempo de serviço, o Bacen recorreu ao Tribunal. O relator, juiz federal convocado Fausto Mendanha Gonzaga, ao analisar o caso, destacou que a sentença recorrida deveria ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

“Considerando que consta na certidão de tempo de serviço do autor sua condição de aluno-aprendiz no Colégio Industrial do Plano Piloto, cujos cursos eram profissionalizantes, bem como a demonstração de trabalho por meio de práticas profissionais e ofícios, sendo-lhe oferecidos todos os meios: uniformes, alimentação, equipamentos de segurança, ferramentas e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros por conta do orçamento da União, revela-se irretocável a sentença recorrida”.



A decisão do Colegiado foi unânime acompanhando o voto do relator.



Processo: 0030284-59.2010.4.01.3400

Fonte: TRF !