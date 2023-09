Senado Federal inicia trabalhos de atualização do Código Civil

A Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil (CJCODCIVIL), uma comissão temporária interna do Senado, começou seus trabalhos para a apresentação de um anteprojeto de lei para revisar e atualizar a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil). Sob a presidência do Ministro Luis Felipe Salomão, atual Corregedor Nacional de Justiça, a comissão tem o prazo de 180 dias para concluir os trabalhos, que começaram no dia 4 de setembro do corrente ano.

Nesse sentido, o Ministro abriu um canal para o recebimento de sugestões à Comissão: [email protected]

Aliado a isso, a CJCODCIVIL realizará audiências públicas nos próximos meses com o intuito de ampliar os debates em torno do Código Civil.

DATA HORÁRIO CIDADE ENDEREÇO 23/10/23 10:30 São Paulo/SP Sede da OAB/SP: rua Maria Paula, 35, bairro Bela Vista. CEP: 01319-903 20/11/23 14:00 Porto Alegre/RS A ser definido. 07/12/23 14:00 Salvador/BA Auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA): 5ª avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560. CEP: 41745-004

As atualizações e definições sobre as audiências públicas, as pautas das reuniões futuras, as reuniões já realizadas (com suas notas taquigráficas, vídeos e atas), o plano de trabalho, o regulamento, as informações da Secretaria e as demais documentações relacionadas à Comissão já se encontram disponíveis na página da Comissão, no portal do Senado:

https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2630

Com informações do TRF6