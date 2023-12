Sem eloquência ou excesso de linguagem na decisão, se mantém ida de réu a Júri

Sentença por meio da qual se identificam 20 (vinte) acusados da prática da chacina no Compaj/Manaus, o ato processual ainda se encontra pendente de recursos por parte dos réus. Os fatos revolvem ao dia 08 de janeiro de 2017, durante a madrugada, com revelação de extrema violência, pois algumas vítimas do massacre (56 no total) tiveram que ser identificadas mediante as amostras biológicas coletadas das cabeças e dos corpos que foram decapitados, além de terem sido submetidas à carbonização. Contra a sentença, um dos réus acusou excesso de retórica na linguagem. A decisão restou inalterada

Com a sentença, foi mantida a denúncia do Promotor Armando Gurgel, do MPAM, que imputou na peça acusatória que os crimes foram praticados por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e meio insidioso e/ou cruel, decorrente da disputa entre facções criminosas na Cadeia Pública (FDN e PCC, com dissidências)

No último dia 18 de dezembro de 2023, a Primeira Câmara Criminal do Amazonas, com voto da desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, manteve a decisão do juiz George Hamilton Lins Barroso, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O réu Laerte Maciel Lopes Júnior teve negado o pedido de nulidade contra o ato processual que reconheceu haver, no mínimo, indícios de autoria pela responsabilidade por massacre de presos, seja como um dos mandantes, ou até mesmo por vezes executando diretamente o plano traçado.

O recurso não aceitou a tese de que a pronúncia (decisão que manda o réu ao Júri) havia sido carregada por eloquência e retórica. Sem nulidade o ato processual combatido, até porque individualizada com provas de materialidade e indícios de autoria ou participação do acusado em diversos eventos na data dos fatos criminosos.

Com outros detentos, e dentre outros eventos, “o réu teria amarrado uma faca na ponta de uma perna manca, com o objetivo de entrarem na cela das vítimas. Frustrada a tentativa de invasão, já tendo lesionado alguns indivíduos, resolveram praticar um incêndio em frente à cela 05, com o objetivo de neutralizar a defesa dos detentos rivais, afastando-os da grade de entrada, puseram compensado na grade da cela 05, a fim de impedir a saída da intensa fumaça do local, no claro propósito de dar prosseguimento à ação delitiva e matar todos da cela, além de após a morte de um dos detentos, ter tentado encravar uma perna manca no ânus da vítima”, elencou o documento.

O Acórdão não transitou em julgado.

Processo: 0007149-59.2023.8.04.0000

