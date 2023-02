Segunda fase da Operação Bleeder investiga fraude na execução de obras públicas na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a segunda fase da Operação Bleeder, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas cidades paraibanas de João Pessoa e Patos, além de Juazeiro do Norte (CE).

Nesta fase, a operação visa, além de ressarcir ao erário os valores pagos indevidamente, apurar a utilização de laranjas na constituição de empresas que eram usadas para executar as obras públicas.

A investigação teve início a partir das informações obtidas na Operação Recidiva, realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU), que visou combater esquemas criminosos de fraudes a licitações e desvios de recursos federais em municípios do interior paraibano, relativos à execução de obras de construção civil.

Com informações obtidas na Recidiva, foram realizados fiscalizações e levantamentos de dados envolvendo execuções de obras de açudes e barragens em municípios da Paraíba, sendo detectadas, dentre outras irregularidades, indícios de fraudes licitatórias, direcionamentos de contratos, contratações de empresas sem capacidade operacional, execução de obras de má qualidade e existência de sobrepreço e superfaturamento.

Conforme levantamento feito pela CGU, as obras investigadas totalizam, aproximadamente, R$ 79 milhões, tendo sido constatados indícios de sobrepreço e superfaturamento nos montantes de R$ 13,3 milhões e 8,2 milhões, respectivamente. Com informações do MPF