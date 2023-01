Seccionais da OAB estabelecem valores de suas anuidades para 2023

Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de todo o país já estabeleceram os valores das anuidades para 2023. Três delas diminuíram os preços: Rio Grande do Sul (de R$ 1.154 para R$ 959); São Paulo (de R$ 997 para R$ 897); e Minas Gerais (de R$ 928 para R$ 904).

A anuidade mais baixa do país é a da seccional de Tocantins, cujo valor é R$ 799. A mais alta é a do Rio de Janeiro, que custa R$ 1.276. As seccionais de Paraíba, Amazonas, Espírito Santo e Paraná ainda não estabeleceram os valores de 2023.

Veja a lista das anuidades para este ano:

OAB-TO — R$ 799

OAB-DF — R$ 800

OAB-PE — R$ 800

OAB-BA — R$ 850

OAB-MA —R$ 875

OAB-CE — R$ 883

OAB-AP — R$ 889

OAB-AL — R$ 895

OAB-SP — R$ 897

OAB-SE — R$ 902

OAB-MG — R$ 904

OAB-PA — R$ 945

OAB-RN — R$ 950

OAB-RS — R$ 959

OAB-AC — R$ 964

OAB- PI — R$ 999

OAB-MS — R$ 1,018

OAB-MT — R$ 1.018

OAB-RO — R$ 1.021

OAB-SC — R$ 1.071

OAB-RR — R$ 1.100

OAB-GO — R$ 1.128

OAB-RJ — R$ 1.276

Com informações do Conjur