Divórcio Litigioso é como militares enxergam a falta de confiança de Lula nas Forças Armadas

Após os acenos de desconfiança de Luiz Inácio Lula da Silva com os militares, ao ponto de afirmar que as Forças Armadas não são o que pensam que são, um poder moderador, os militares formam convicção de que o atual presidente esteja protocolizando pedido formal de divórcio, e litigioso. Há um estremecimento nas relações de Lula e os militares, que por pouco não se transformou em ruptura.

A cúpula do PT pressiona Lula para demitir José Múcio, antes visto como um elo de aproximação entre os militares e o novo governo, mas os últimos episódios, especialmente com as críticas de Lula sobre os recentes atos em Brasília, no dia 8 de janeiro, com a implantação do terrorismo, por bolsonaristas, Múcio sai bastante enfraquecido, ante o fato de que não tenha sido capaz de ter sinalizado para orquestrar providências que monitorassem o resultado danoso.

A imprensa tem sido informada por fontes ligadas aos militares que há uma preocupação das Forças Armadas com um anúncio de que Lula pretenda instituir, em escolas militares matérias relacionadas a direitos humanos. Noticia-se que o PT quer mudar o nome da expressão ‘Revolução de 1964″ por ‘Golpe Militar”, no material escolar da área.

Lula tem entendimento de que, no dia 8 de janeiro, o Exército possa ter agido para proteger militares da reserva e até membros da família, porque corre notícias de que teriam se instalado em acampamentos bolsonaristas.