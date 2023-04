Réu que matou amigo que pertencia à facção diferente é condenado em Manaus

https://www.amazonasdireito.com.br/wp-content/uploads/2023/04/160g5-locln.mp3

O crime aconteceu por volta das 12h de 28 de julho de 2020, em via pública, na rua do Comércio, Beco Joaquim Cardoso, bairro Compensa II, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, representado em plenário pelo promotor de Justiça Luiz Rêgo Lobão Filho, o réu e a vítima eram amigos, mas pertenciam a facções criminosas distintas e, conforme interrogatório, Thiago Ramalho afirmou que decidiu “ceifar” a vida de José Marcos antes que o este o matasse. No dia do crime, seguiu para a residência da vítima, contra quem desferiu dez disparos de arma de fogo, na presença da genitora de José Marcos. A vítima chegou a ser socorrida, mas foi a óbito no hospital.

A defesa do réu foi feita pelo defensor público Gabriel Erzog, que sustentou a tese de clemência como defensiva de absolvição, que não foi acatada pelos jurados. O réu foi conduzido ao regime fechado para início imediato do cumprimento da pena aplicada.

Processo n.º 0707473-10.2020.8.04.0001

Com informações do TJAM