Débito fiscal de outros imóveis não impede a expedição da certidão do imóvel regular

A administração não pode se recusar a expedir certidão negativa de débito tributário do imóvel sob o argumento de que incide sobre a pessoa registros de outros débitos fiscais. No caso dos autos, o pedido do autor para a emissão da certidão negativa foi negado pelo Município de Manaus. A relatora desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, manteve a sentença que concedeu mandado de segurança ao interessado na forma requerida.

A relatora considerou que o Código Tributário Nacional dispõe sobre a matéria e a regula ao prever que ‘a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

No caso concreto, o interessado pediu, por meio do portal eletrônico, na SEMEF, a emissão de certidão negativa de débitos referentes ao imóvel descrito no documento, a fim de comprovar a regularidade fiscal da propriedade e adotar providências para aquisição de outro imóvel, contudo, o pedido foi recusado porque o requerente tinha outras propriedades com débitos tributários em atraso.

O motivo da recusa foi a pendência de outras dívidas fiscais vinculadas a outros imóveis de propriedade do impetrante. Ocorre que, o imóvel que o autor requereu a certidão do documento atestador da inexistência de dívidas fiscais se encontrava isento de débitos, não se justificando o empecilho administrativo criado.

A recusa foi interpretada como abusiva e violadora de direito líquido e certo, além de se adotar o raciocínio de que a administração estaria se valendo desse meio – de natureza coercitiva – para obter o pagamento da dívida de outros imóveis. A sentença concessiva da segurança foi considerada inalterável.

Processo nº 0763282-82.2020.8.04.0001

Leia o acórdão :