Mais de 80 anos de prisão para trio que executou homem por dívida com crime organizado em SC

Em sessão do Tribunal do Júri na comarca de Joaçaba, no Meio-Oeste, três homens foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Para dois deles a pena foi fixada em 28 anos e dois meses de reclusão. Já o outro foi condenado a 24 anos e sete meses. Todas as condenações para cumprimento em regime fechado. O trio foi denunciado pela execução de um jovem, motivada por uma possível dívida de drogas.

Conforme a denúncia, o crime ocorreu em uma estrada da região em abril de 2020, num local ermo e escuro, o que possibilitou aos acusados se posicionarem de forma estratégica para não serem percebidos pela vítima. O rapaz foi atraído ao local com o pretexto de uma negociação de entorpecentes. Os três dispararam oito vezes contra a vítima, mesmo depois de caída no chão e já agonizante.

A execução, premeditada pelos réus, teria ocorrido por causa de uma dívida do homem com uma organização criminosa. O homicídio foi qualificado por motivo torpe, meio cruel, traição e dissimulação. Os três acusados são reincidentes – estavam presos até poucos dias antes do crime – e voltaram para trás das grades por conta do homicídio. Todos tiveram negado o direito de recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC