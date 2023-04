TJAM divulga classificação definitiva da seleção para estágio em Direito para o interior

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital com o resultado do julgamento dos recursos interpostos quanto à classificação preliminar, divulgando a classificação definitiva dos candidatos e os procedimentos para admissão referente à Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (Regime Remoto).

O edital refere-se exclusivamente a vagas de estágio para as comarcas do interior e foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) desta terça-feira (18/04), a partir da página 21 do Caderno Administrativo.

No mesmo documento consta a convocação de 15 candidatos (oito das vagas de ampla concorrência, dois das vagas reservadas a pessoas com deficiência e cinco das vagas reservadas a negros e indígenas) para o envio da documentação para fins de admissão, que ocorrerá de forma remota.

Os documentos devem ser enviados no período de 20 a 27/04/2023, conforme a orientação disponibilizada no DJe.

A equipe da Segep também realizará um Encontro de Integração e Orientações com os convocados, marcado para esta quarta-feira (19/04), das 9h às 10h30 (horário de Manaus), pela plataforma Google Meet (meet.google.com/ktt-seeu-sai).

Informações: TJAM