Receita Federal inicia notificação a contribuintes que cairam na malha fina em 2023

Seis em cada dez contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda 2023 tiveram a declaração retida por falhas nas deduções. Os erros podem envolver tentativa de deduzir despesas não permitidas por lei, divergência de valores entre paciente e médico ou falta de comprovação do gasto.A Iniciativa visa incentivar a autorregularização de pendências do Imposto de Renda 2022 e ajudar a evitar penalidades.

O envio das correspondências de alerta, já iniciado, somam pouco mais de 400 mil contribuintes e será concluído no dia 16 de outubro. O projeto pretende ajudar contribuintes a regularizar pendências e evitar penalidades como multas de ofício. A causa das pendências se repete ano a ano, talvez porr falta do escorreito procedimento por parte dos declarantes.

Os motivos mais fequentes dessas pendências são: não declarar rendimentos recebidos; não incluir rendimentos obtidos pelo dependente;não informar todos os rendimentos de aposentadoria, quando titular ou dependente recebem benefício de mais de uma fonte pagadora;errar o valor ou o ano de realização da despesa médica declarada;informar como despesa médica gastos que não podem ser deduzidos;informar deduções não aceitas pela legislação.