Quem tem direito a tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 poderá se vacinar hoje. Entenda

O Ministério da Saúde inicia nesta segunda feira, dia 27 de fevereiro, as campanhas do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações contemplam o reforço com vacina bivalente contra a Covid-19. O direito à vacinação compreende o estabelecimento de grupos por idade: idosos com 70 anos ou mais; pessoas a partir de 12 anos vivendo em instituições de longa permanência e os trabalhadores dessas instituições; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos.

Idosos com menos de 70 anos de idade – aí se incluindo as pessoas entre 69 e 60 anos – serão vacinados na segunda fase, cuja data prevista terá início aos 06 de março do corrente ano. À seguir, no programa estarão incluídos as gestantes e puérperas, a partir do dia 20 de março.

Trabalhadores da área de saúde serão vacinados a partir do dia 17 de abril, data em que também serão contemplados pessoas com deficiência permanente, desde que acima de 12 anos, detentos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Quem não fizer parte do grupo prioritário deve buscar atualização de reforço de vacinas com doses monovalente em uso: Pfizer, AstraZeneca, Jansen e Coronavac.