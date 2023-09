Professor de equitação é denunciado por crimes como estupro de vulnerável

A promotora de Justiça Paloma Marques Pereira denunciou, na última terça-feira (19/9) um professor de equitação acusado de estupro de vulnerável, assédio, exploração e importunação sexual. Os crimes foram cometidos na cidade de Colina contra crianças e adolescentes.

Segundo os autos, o homem já foi vereador, é servidor público há cerca de 20 anos e atua em um projeto social do município. A iniciativa tem como público-alvo meninas e meninos menores de 18 anos que não possuem condições financeiras para arcar com os custos relacionados à prática da equitação. Nesse contexto, o denunciado se aproveitava da condição de instrutor e/ou empregador das vítimas, alunas e jovens aprendizes, para praticar atos libidinosos, induzir à prostituição infantil e obter vantagens e favorecimentos sexuais. De acordo com a Promotoria, ele chegou a usar um chicote para bater nas nádegas das meninas e amarrá-las com um cabresto.

Além da denúncia, o MPSP se manifestou pela decretação da prisão preventiva do acusado e pediu a fixação de R$ 20 mil, no mínimo, a título de reparação por danos morais a cada uma das vítimas.

Com informações do MPSP